Всего один игрок "Реала" вошел в символическую сборную чемпионата Испании текущего сезона

Испанская футбольная обсерватория CIES опубликовала символическую сборную ла лиги текущего сезона. В ней оказался всего один игрок мадридского "Реала".

В команду вошел защитник Дани Карвахаль. Помимо него, в символической сборной оказалось три футболиста "Бетиса" - центральные защитники Аисса Манди, Сидней и полузащитник Серхио Каналес. "Барселону" в этом списке представляют четыре человека - Лионель Месси, Луис Суарес, Филиппе Коутинью и Жорди Альба. Остальные две позиции заняли полузащитник "Эйбара" Хоан Джордан и его коллега по амплуа из мадридского "Атлетико" Родри Эрнандес. Место в воротах занял Фернандо Пачеко из "Алавеса".