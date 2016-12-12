Вручение "Золотого мяча" Криштиану Роналду было записано заранее в Мадриде

Журнал France Football заранее записал церемонию вручения "Золотого мяча" форварду "Реала" Криштиану Роналду. Церемония состоялась в зале стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу". Причиной стало то, что рано утром "Реал" улетел в Токио, где примет участие в клубном чемпионате мира.
Криштиану Роналду, выигравший в 2016 году Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок Европы, получил эту награду в четвертый раз.
Parabéns @Cristiano !#ballondor pic.twitter.com/jnAgI0NDU1– France Football (@francefootball) 12 декабря 2016 г.
баламошка
Мерси боку! Мерси боку!!!))) Я даже всплакнул)
23:28 12 декабря