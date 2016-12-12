22:49 12 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Вручение "Золотого мяча" Криштиану Роналду было записано заранее в Мадриде

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Журнал France Football заранее записал церемонию вручения "Золотого мяча" форварду "Реала" Криштиану Роналду. Церемония состоялась в зале стадиона мадридцев "Сантьяго Бернабеу". Причиной стало то, что рано утром "Реал" улетел в Токио, где примет участие в клубном чемпионате мира.

Криштиану Роналду, выигравший в 2016 году Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок Европы, получил эту награду в четвертый раз.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Мерси боку! Мерси боку!!!))) Я даже всплакнул)

23:28 12 декабря

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