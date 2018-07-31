Врсалько сегодня прилетит в Италию для медосмотра в "Интере"

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько сегодня, 31 июля, прилетит в Италию, где пройдет медосмотр для перехода в "Интер", сообщает Football Italia. По информации источника, после подписания контракта 26-летний хорват будет выступать за "нерадзурри" под 2-м номером.

Футболист перейдет в итальянский клуб на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа летом 2019 год за 24 миллиона евро.

Отметим, что Врсалько уже имеет опыт выступления в серии A. В период с 2013 по 2016 год он выступал за "Дженоа" и "Сассуоло".