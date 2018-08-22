Вратарь "Сельты" Бланко вернулся в строй и может сыграть с "Леванте"

Вратарь "Сельты" Рубен Бланко вновь может играть, сообщает официальный сайт клуба. Не исключено, что он примет участие уже в ближайшем матче против "Леванте".

Сообщается, что футболист пропустил месяц из-за разрыва прямой кишки. Он уже полноценно участвует в тренировках.

23-летний вратарь в прошлом сезоне провел 22 матча за "Сельту", пропустил 31 мяч и пять раз отыграл "на ноль". Матч второго тура чемпионата Испании "Леванте" - "Сельта" состоится 27 августа и начнется в 21.15 по московскому времени.