Вратарь "Реал Сосьедад" доказал, что не фолил на Винисиусе

Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.

Напомним, ранее "Реал" пожаловался на судейство в этой встрече. В частности, Королевский клуб недоволен, что судья Хосе Мунуэра Монтеро не воспользовался просмотром видеоповтора, когда в штрафной площади сбили Винисиуса Жуниора.