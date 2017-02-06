14:01 | ФУТБОЛ — Испания

Вратарь четвертого дивизиона Испании забил гол из своей штрафной

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Вратарь "Посуэло Алькорон" Сальва забил гол в матче четвертого испанского дивизиона против "Вильянуэва дель Пардильо" (1:0). Он выбил мяч из своей штрафной, тот пролетел через все поле и влетел ворота соперника после ошибки голкипера соперников.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ladafan

и поле 60 метров

17:05

Thomas_Boy

Договорняк.

14:12

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