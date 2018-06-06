Вратарь "Барселоны" Силлессен: "Клуб не хочет меня продавать"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен заявил, что уверен в том, что каталонский клуб не собирается его продавать. Ранее британские СМИ сообщали, что 29-летний голландец может перейти в "Ливерпуль" или "Арсенал".

- "Арсенал" и "Ливерпуль" - это хорошие клубы, - сказал игрок в эфире Fox Sports. - Но если в "Барселоне" захотят, чтобы я остался, то им придется с этим смириться. Мне нужно терпеливо ждать. Однако я уверен в том, что в клубе не хотят продавать меня.

В минувшем сезоне Силлессен принял участие в 11 матчах в составе "Барселоны" и пропустил 3 гола.