Врачи сборной Уругвая уверены, что Суаресу не нужна операция на колене

Врач сборной Уругвая Альберто Пан уверен в том, что нападающему "Барселоны" и национальной команды Луису Суаресу на данный момент не требуется хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что форвард перенесет операцию по удалению кисты с правого колена в ноябре. Данный месяц выбран для того, чтобы футболист пропустил как можно меньше матчей. Предполагалось, что для восстановления ему потребуется две-три недели.

– Ситуация находится под контролем. Если Суарес будет ощущать дискомфорт, то может быть принято решение об операции, – приводит Marca слова Пана. – На данный момент в этом нет необходимости. В "Барселоне" ему лечили синовиальную кисту, это распространено среди футболистов. Обычно в таких случаях не нужно хирургическое вмешательство.