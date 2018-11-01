"Вперед, "Ювентус"! Зидан приехал в Турин

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется скоро посетить Турин, сообщает Football Italia. Француз обратился на видео к болельщикам "Ювентуса", в котором выступал в течение пяти сезонов.

Экс-наставник "Реала" и бывший игрок "Ювентуса" Зинедин Зидан передал пламенный привет болельщикам "бьянконери". 46-летний специалист находится сейчас в отпуске и планирует посетить Турин.

– Привет всем, – говорит Зидан на видео. – Я планирую скоро приехать в Турин к моему другу Криштиану Роналду. Дорогие болельщики "Ювентуса", хочу отправить вам сообщение. Вперед, "Юве"!

Зинедин Зидан был главным тренером "королевского клуба" с 2016 по 2018 год, а затем покинул этот пост по собственному желанию.