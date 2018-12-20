Вот почему Модрич сейчас лучший в мире. Видеодоказательство

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в очередной раз демонстрирует высокий уровень техники владения мячом. Твиттер "сливочных" опубликовал видео с тренировки футболистов.

Игроки "Реала" пасовали друг другу, поднимая мяч верхом. В определенный момент голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа отдал передачу Модричу. 33-летний хорватский хавбек первым касанием принял мяч, а вторым сделал передачу в сторону защитника Марселу.

Напомним, что Модрич стал обладателем "Золотого мяча-2018", обогнав форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду​.