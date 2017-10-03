Воспитанник "Реала" намекнул Пике уйти из сборной Испании

Защитник "Малаги", воспитанник "Реала" Мигель Торрес критически отозвался об игроке сборной Испании и "Барселоны" Жераре Пике. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

"Если не чувствуешь себя на 100 процентов испанцем, не надо защищать цвета моей страны. Важен не только уровень игры, но и самоощущение", - цитирует El Chiringuito Торреса.