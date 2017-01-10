Воспитанник "Анжи" приступил к тренировкам в "Химнастике"

Российский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов, находящийся на просмотре в испанском "Химнастике", приступил к тренировкам с основной командой, сообщает официальный сайт клуба. На данный момент "Химнастик" занимает последнее место в сегунде, набрав 17 очков в 20 матчах чемпионата. Следующий матч клуб проведет 14 января против "УКАМ Мурсии".

20-летний Джамалутдинов является воспитанником "Анжи". В сезоне-2014/15 он выступал за "Анжи-2" в ФНЛ, в составе которого провел 18 матчей и забил один мяч. Также он один раз вышел на замену в прошлом сезоне в премьер-лиге.