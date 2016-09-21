Воро Гонсалес: "Валенсии" нужно что-то поменять"

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Валенсии" Воро Гонсалес рассчитывает, что команда придет в себя как можно скорее. Он возглавил временно "Валенсию" уже в четвертый раз после отставки главного тренера. Эту должность занимал Пако Айестаран, под началом которого команда проиграла четыре первых матча в чемпионате Испании.

– Главное, что мы все хотим исправить ситуацию, – цитирует Goal Гонсалеса. – Я обсуждал это с игроками. Иногда ты делаешь все правильно, но результата нет. Атмосфера у нас хорошая, однако мы не можем контролировать все всегда. Нам необходимо найти баланс в игре, чтобы удачно защищаться и атаковать. Нужно что-то поменять, и у нас не так много времени.