"Вольфсбург" подтвердил возвращение Майораля в "Реал"

Выступавший на правах аренды за "Вольфсбург" нападающий Борха Майораль вернулся в "Реал", информирует пресс-служба немецкого клуба. Ранее сообщалось, что испанец может провести предстоящий сезон в качестве резервного нападающего мадридцев.

– Прощай, ковбой! Борха Майораль возвращается в "Реал". Спасибо за твою работу и желаем тебе больших успехов, – гласит сообщение на странице в Твиттере "Вольфсбурга".

В составе "волков" Майораль провел 21 матч в двух турнирах (427 минут) и забил два гола.