"Вольфсбург" подтвердил возвращение Майораля в "Реал"

Выступавший на правах аренды за "Вольфсбург" нападающий Борха Майораль вернулся в "Реал", информирует пресс-служба немецкого клуба. Ранее сообщалось, что испанец может провести предстоящий сезон в качестве резервного нападающего мадридцев.
– Прощай, ковбой! Борха Майораль возвращается в "Реал". Спасибо за твою работу и желаем тебе больших успехов, – гласит сообщение на странице в Твиттере "Вольфсбурга".
В составе "волков" Майораль провел 21 матч в двух турнирах (427 минут) и забил два гола.
¡Adiós vaquero! 🤠😢@Mayoral_Borja regresa al @realmadrid. ¡Gracias por tu entrega a los 🐺, amigo Borja, te deseamos éxito! 💚⚪️ pic.twitter.com/gQyBgqyyWI– VfL Wolfsburg ES (@VfLWolfsburg_ES) 12 июня 2017 г.