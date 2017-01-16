Владислав Радимов: "Матч "Севилья" - "Реал" - просто космос!"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов сообщил, что посетил матч 18-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Реалом" (2:1), который состоялся в воскресенье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". По словам экс-игрока "Сарагосы", к такому уровню футбола должны стремиться российские команды.

"Матч лидеров испанского футбола, обладателей кубка УЕФА и Лиги чемпионов! Это было нереально круто! Развязка - в пользу "Севильи" - 2-1! Наконец у Реала прервалась серия без поражений. Мы болели за "Севилью"! А что? Интрига в чемпионате необходима! И еще - важно, чтобы "Барса" стала чемпионом. К уровню футбола, на котором был сегодня, должен стремиться и наш футбол, и наш болельщик. Атмосфера на стадионе и мастерство футболистов - просто космос!", - написал Радимов в Instagram.