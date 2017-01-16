09:19 | ФУТБОЛ — Испания

Витоло: "Пытался отвлечь Роналду перед пенальти, но не вышло"

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Полузащитник "Севильи" Витоло после матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:1) объяснил, почему у него произошла стычка с форвардом Криштиану Роналду. В текущем сезоне 27-летний испанец провел 18 матчей в примере, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

– Стычка с Роналду? Такое бывает, я просто пытался немного отвлечь его перед пенальти, – цитирует Marca Витоло. – Мне, правда, это не удалось. Я стараюсь сделать все для победы. Надеюсь, мы будем кандидатами на чемпионский титул, хотя это очень трудно. Сейчас трудно выиграть чемпионат, но пока мы в состоянии быть раздражителем для больших клубов, у нас есть шансы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Какой плохой дяденька.

09:50

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