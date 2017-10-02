Виталий Мутко: "Надеюсь на торжество разума в ситуации с испанским футболом"

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что в ситуации с референдумом о независимости Каталонии и возможными последствиями для "Барселоны" и сборной Испании по футболу должен восторжествовать разум.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

- Это не наш вопрос, это вопросы политики, и это вопросы решаемые, - цитирует ТАСС Мутко. - Давайте посмотрим, как будут развиваться события, на сегодняшний день "Барселона" играет в чемпионате Испании. Надеюсь, что в решении этого вопроса восторжествует разум.

Сборная Испании еще играет квалификацию, им для начала отобраться на турнир, пусть они и лидируют в подгруппе. У нас есть предварительная договоренность о товарищеской игре с ними.