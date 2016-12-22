Виссам Бен Еддер: "Хет-трик - великолепное завершение года"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Еддер счастлив, что оформил хет-трик в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Форментеры" (9:1). Это был его самый результативный поединок за испанский клуб. Ранее он лишь за "Тулузу" трижды забивал по три гола в одной игре.

- Великолепное завершение года, - написал в своем твиттере Бен Еддер. - Надеюсь, что Санта добр ко мне! С праздниками всех и спасибо за все.

Также он опубликовал фотографию мяча, лежащего на пассажирском сиденье его машины, подписав ее: "Новый ребенок. Зовут "Триплет".