Висенте дель Боске: "Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы "Реалу"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске не стал комментировать, как изменится сила "Реала" после ухода Криштиану Роналду. Португалец отправился в "Ювентус" этим летом.

– Я не хочу это комментировать, – цитирует A Bola дель Боске. – Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры "Реалу". Я не сомневаюсь в том, что он работал профессионально. Но жаль, что лига потеряла очень важного игрока. Рано или поздно это случилось бы, учитывая возраст Роналду. В футболе одни приходят, другие уходят. Такова жизнь.