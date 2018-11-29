Висенте Дель Боске: "Реал" составит "Барселоне" конкуренцию в чемпионской гонке"

Бывший главный тренер сборной Испании и "Реала" Висенте Дель Боске уверен, что мадридский все еще имеет шансы на завоевание золотых медалей в чемпионате Испании. 67-летний испанский специалист считает, что "сливочные" смогут составить конкуренцию в чемпионской гонке "Барселоне".

– У главного тренера "Реала" Сантьяго Солари отличный характер, он прекрасно подготовлен, – цитирует Дель Боске Mundo Deportivo. – "Реал" не так сильно отстает от "Барселоны". Всего пять очков. Шесть пунктов отставания от "Севильи". Это не отрыв, еще будет разыграно много очков.

К тому же у "Реала" очень сбалансированная команда. Без сомнений, "Реал" входит в шестерку лучших команд в мире.

"Реал" занимает шестое место в чемпионате Испании с 20 очками после 13 туров. "Барселона" с 25 баллами располагается на второй строчке.