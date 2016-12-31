10:45 | ФУТБОЛ — Испания

Висенте дель Боске: "На работу Зидана многие смотрят свысока"

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Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что работу наставника "Реала" Зинедина Зидана многие недооценивают. По его словам, французские специалист внес значительный вклад в успех команды.

– В Испании есть много людей, которые смотрят свысока на работу Зидана, – цитирует El Confidencial дель Боске. – Они строят презрительную мину и говорят, что Зидану очень повезло. Но он завоевал три международных титула и смог повести за собой команду, став ее лидером. Он оказал огромное влияние на коллектив. Это один из строителей успеха "Реала".

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Материалы REN-TV

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