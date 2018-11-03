Винисиус Жуниор забил первый гол "Реал"

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор забил первый гол за первую команду "Королевского клуба". На 83-й минуте матча 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (2:0) после его удара мяч рикошетом от Кико залетел в ворота. Гол, несмотря на рикошет, в итоге засчитали на счет 18-летнего бразильца.

Винисиус Жуниор подписал контракт с "Реалом" в 2017 году. Мадридцы заплатили за него "Фламенго" 45 миллионов евро, что считается самой дорогой сделкой в мире среди игроков до 19 лет. По условиям сделки, права на атакующего хавбека стали принадлежать "Реалу" летом 2018 года (когда игроку исполнилось 18 лет).