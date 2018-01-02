Винченцо Монтелла: "За последние 10 лет "Севилья" выиграла больше трофеев, чем "Милан"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла отметил успехи своей новой команды за последние годы. Напомним, что специалист начал текущий сезон во главе "Милана", однако позже был отправлен в отставку, а в конце 2017 года возглавил "Севилью".

– "Милан" – большой клуб, за последние 30 лет выигравший много трофеев, – цитирует Football Italia Монтеллу. – Но за последние 5 лет титулов у клуба было не так много. В целом, "Севилья" за последние 10 лет выиграла больше кубков, чем "Милан". "Севилья" является регулярным участником еврокубков и очень сильной командой.