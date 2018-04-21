06:49 | Футбол — Испания

Винченцо Монтелла: "Важно не дать мячу дойти до Месси"


Главный тренер "Севильи"  Винченцо Монтелла отметил, что его команда старалась не думать о силе "Барселоны" перед финалом Кубка Испании. По его словам, "Севилья" в этом матче будет отталкиваться от своих способностей.

– Мы думали о своей игре, потому что если бы думали о сопернике, то не уснули бы, а сон очень важен для нас, – цитирует A Bola Монтеллу. – Месси? Я думаю, что он инопланетянин. И лучше бы в этой игре он оставался на своей планете. Когда у него мяч, Месси сложно остановить. Важно не дать мячу дойти до него.

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