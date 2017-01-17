Винченцо Монтелла: "Увидел два или три разных "Милана" в матче с "Торино"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла подчеркнул, что матч 20-го тура чемпионата Италии с "Торино" (2:2) станет для его команды уроком. Специалист отметил, что ему сложно объяснить некоторые моменты игры.

- Сегодня мы могли увидеть два или три разных "Милана". В некоторые моменты было невозможно объяснить происходящее на поле, - приводит Sky Sport слова Монтеллы. - В начале встречи "Торино" заслуженно открыл счет, но во втором тайме мы добавили в движении и сумели отыграться.

Мы хотим играть так на протяжении 75-90 минут. Уверен, что мы можем это сделать. Хочу, чтобы "Милан" играл в полную силу с самого начал игры, а не со второго тайма. Эта встреча станет для нас очередным уроком.