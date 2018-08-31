"Вильярреал" - "Жирона": прямая видеотрансляция - в 23.00

"Вильярреал" примет "Жирону" на своем поле в 3-м туре чемпионата Испании. Игра состоится на стадионе "Эль-Мадригал" в пятницу, 31 августа.

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Следить за матчем "Вильярреал" – "Жирона" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.00 (время московское).

"Вильярреал" - "Жирона": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 31 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 23.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей