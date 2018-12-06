"Вильярреал" забил 8 мячей "Альмерии", Токо-Экамби сделал покер

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби. Два гола забил Карлос Бакка, еще по одному - Жерар Морено и Раба.

"Желтая субмарина" вышла в следующий раунд. Первая встреча между командами завершилась вничью - 3:3.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответный матч

"Вильярреал" - "Альмерия" - 8:0 (4:0)

Голы: Токо-Экамби, 23 (1:0). Токо-Экамби, 30 (2:0). Токо-Экамби, 36 (3:0). Бакка, 45+2 (4:0). Токо-Экамби, 47 (5:0). Морено, 67 (6:0). Бакка, 83 - с пенальти (7:0). Раба, 89 (8:0).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Хауме, Лаюн, Мори, Фуэго (Чиквуэзе, 72), Тригерос (Пабло Форнальс, 56), Морланес, Бакка, Токо-Экамби (Морено, 65), Раба.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

5 декабря. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".