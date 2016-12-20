23:09 20 декабря | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании сыграл вничью с "Толедо" - 1:1. Гол в составе "желтой субмарины" забил Алешандре Пату. Этот результат позволил команде пройти в следующий этап турнира. В первом матче "Вильярреал" обыграл соперника со счетом 3:0.

Кубок Испании

1/16 финала 

"Вильярреал" - "Толедо" - 1:1 (0:0)

Голы: Самуэль Вилья, 57 (0:1). Пату, 60 (1:1).

Судья: Алварес Искиэрдо.

Первый матч - 3:0.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/

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