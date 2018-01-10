"Вильярреал" вылетел из Кубка Испании, Черышев забил гол

"Вильярреал" победил "Леганес" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:1. Победный гол в этой встрече забил Денис Черышев, который вышел на замену на 81-й минуте. Первая встреча завершилась победой "Леганеса" (1:0). Таким образом, "желтая субмарина" вылетела из турнира.

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании "Алавес" победил "Форментеру" со счетом 2:0. В первой встрече "Алавес" также одержал победу - 3:1.

Кубок Испании

1/8 финала

"Вильярреал" – "Леганес" – 2:1 (0:1)

Голы: Эль-Жар, 31 (0:1). Раба, 48 (1:1). Черышев, 89 (2:1).

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Марин (Мартинес, 72), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 81), Эрнандес (Самуэль Кастильехо, 62), Бакка, Энес Унал, Раба.

"Леганес": Чампанье, Муньос, Тито, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Габриэл, 46), Эль-Жар (Мантовани, 74), Бовю, Наранхо (Омар, 62).Предупреждения: Рукавина, 36. Сиовас, 44. Херард Гумбау, 53. Пабло Форнальс, 64. Чампанье, 64. Рубен Перес, 90+4.

Судья: Альварес Искиэрдо.

10 января. Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

"Алавес" - "Форментера" - 2:0 (0:0)

Голы: Демирович, 55 (1:0). Педраса, 90+1 (2:0). "Алавес": Сивера, Алексис, Лагуардия, Эли, Дьегес, Вакасо, Торрес, Медран, Лопес Ибаньес, Собрино, Демирович (Педраса, 78).

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

10 января. Витория. Стадион "Мендисорроса".