"Вильярреал" в гостях уступил "Алавесу"

Матч 32-го тура чемпионата Испании "Алавес" – "Вильярреал" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На голы нападающего Ибая Гомеса и защитника Родригу Эли гости смогли ответить только точным ударом форварда Седрика Бакамбу.

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Ла лига

32-й тур

"Алавес" – "Вильярреал" – 2:1 (2:0)

Голы: Ибаи Гомес, 35 (1:0). Эли, 45 (2:0). Бакамбу, 70 (2:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Эрнандез, Камараса (Карлос Вигарай, 89), Льоренте, Гарсия, Токеро (Катаи, 77), Ибаи Гомес (Алексис, 75), Кико, Дейверсон.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Музаккьо, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано, Эрнандес (Тригерос, 57), Адриан (Борре, 67), Бакамбу, Сансоне (Суарес, 87).

Предупреждения: Бакамбу, 26. Музаккьо, 44. Токеро, 61. Р.Сориано, 66. Хауме, 90+2. Эрнандез, 90+2.

Судья: Альварес Искиэрдо.

17 апреля. Витория. Стадион Mendizorroza.