"Вильярреал" уволил Марселино из-за одного поражения в конце прошлого сезона

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг назвал причины, по которым Марселино был уволен с поста главного тренера команды в начале августа. По мнению главы клуба, специалист не подготовил команду должным образом к заключительному матчу прошлого сезона против хихонского "Спортинга". "Вильярреал" тогда уже гарантировал себе участие в еврокубках, а его сопернику нужна была победа для сохранения прописки в примере.

- Я всегда защищал правду в футболе и не могу терпеть ситуации, подобные тем, что произошли в конце прошлого сезона, - цитирует Football Espana Роига. - В клубе президент принимает все решения, хорошие и плохие, и решение о смене тренера было моим.