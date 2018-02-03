"Вильярреал" уступил в меньшинстве "Бетису", Черышев заработал пенальти

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Бетис" дома переиграл "Вильярреал" со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон.

У "желтой субмарины" гол с пенальти забил форвард Карлос Бакка, который заработал россиянин Денис Черышев, вышедший на замену на 64-й минуте. Отметим, что гости на 31-й минуте остались в меньшинстве - удален был защитник Даниэле Бонера.

"Бетис" занимает девятое место турнирной таблицы ла лиги, "Вильярреал" - пятое.

Чемпионат Испании

Примера

22-й тур

"Бетис" - "Вильярреал" - 2:1 (1:0)

Голы: Лорен Морон, 45+2 (1:0). Лорен Морон, 65 (2:0). Бакка, 80 - с пенальти (2:1).

"Бетис": Адан, Барраган, Амат, Бартра (Хави Гарсия, 71), Феддаль (Камараса, 55), Манди, Дурмиси, Гуардадо, Руис, Рубен Кастро (Леон, 64), Лорен Морон.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Тригерос (Черышев, 64), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (Фуэго, 74), Энес Унал (Альваро Гонсалес, 36).

Предупреждения: Марио Гаспар, 40. Эрнандес, 40. Барраган, 80.

Удаление: Бонера (Вильярреал), 31.

Судья: Альберола Рохас.

3 февраля. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).

Турнирная таблица чемпионата Испании