"Вильярреал" уступил "Леганесу" в Кубке Испании, Черышев сыграл 68 минут

"Вильярреал" на выезде потерпел поражение от "Леганеса" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Победу хозяевам поля принес точный удар Нордина Амрабата.
Отметим, что в составе гостей 68 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев.
Ответный матч между "Вильярреалом" и "Леганесом" состоится 10 января. Начало игры - 21.30 по московскому времени.
Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч
"Леганес" - "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Амрабат, 49 (1:0).
"Леганес": Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Эрасо, 46), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Бовю, 57), Эль-Жар (Мантовани, 89), Наранхо.
"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Пау Торрес, Тригерос, Герра (Эрнандес, 75), Черышев (Пабло Форнальс, 68), Самуэль Кастильехо, Энес Унал (Бакка, 61), Раба.
Предупреждения: Рубен Перес, 32. Альваро Гонсалес, 67. Сиовас, 90.
Судья: Санчес Мартинес.
4 января. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2017-2018/playoff/