"Вильярреал" уступил "Леганесу" в Кубке Испании, Черышев сыграл 68 минут

"Вильярреал" на выезде потерпел поражение от "Леганеса" (0:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Победу хозяевам поля принес точный удар Нордина Амрабата.

Отметим, что в составе гостей 68 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев.

Ответный матч между "Вильярреалом" и "Леганесом" состоится 10 января. Начало игры - 21.30 по московскому времени.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Леганес" - "Вильярреал" - 1:0 (0:0)

Гол: Амрабат, 49 (1:0).

"Леганес": Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Эрасо, 46), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Бовю, 57), Эль-Жар (Мантовани, 89), Наранхо.

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Пау Торрес, Тригерос, Герра (Эрнандес, 75), Черышев (Пабло Форнальс, 68), Самуэль Кастильехо, Энес Унал (Бакка, 61), Раба.

Предупреждения: Рубен Перес, 32. Альваро Гонсалес, 67. Сиовас, 90.

Судья: Санчес Мартинес.

4 января. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.