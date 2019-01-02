"Вильярреал" устроит коридор почета для игроков "Реала" в связи с победой на Клубном чемпионате мира

"Вильярреал" устроит коридор почета для футболистов "Реала" в матче 17-го тура чемпионата Испании, который состоится в четверг. "Сливочные" одержали победу в финале Клубного чемпионата мира, обыграв "Аль-Айн" (4:1).

Как сообщает Marca, "Вильярреал" подтвердил, что собирается поприветствовать игроков мадридского клуба. В минувшем сезоне "Барселона" отказалась организовать подобный коридор, аргументировав это тем, что она не принимала участия в Клубном чемпионате мира.

"Реал" занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 29 очков. "Вильярреал" с 15 баллами располагается на 18-й строчке.

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