"Вильярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом", Черышев провел на поле 61 минуту

Матч 5-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Эспаньол" завершился вничью – 0:0. Отметим, что с первых минут на поле у "желтой субмарины" вышел полузащитник Денис Черышев. Россиянин был заменен на 61-й минуте.

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5-й тур

"Вильярреал" - "Эспаньол" - 0:0

"Вильярреал": Барбоса, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Пабло Форнальс, 81), Эрнандес, Бакамбу, Бакка (Энес Юнал, 67), Черышев (Сориано, 61), Самуэль Кастильехо.

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Дардер, Пьятти (Мелендо, 60), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 68), Морено.

Предупреждения: Бакка, 31. Бакамбу, 41. Тригерос, 71. Альваро Гонсалес, 74. Виктор Санчес, 77. Пабло Форнальс, 85. Фуэго, 86.

Судья: Мунуэра Монтера.

21 сентября. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.