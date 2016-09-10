"Вильярреал" с Черышевым в составе одержал первую победу в сезоне

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл на выезде "Малагу" (2:0). Впервые в сезоне вышел полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, появившийся на поле во втором тайме.

Чемпионат Испании

Примера

3-й тур

"Малага" - "Вильярреал" - 0:2 (0:2)

Голы: Хауме, 33 (0:1). Сансоне, 44 (0:2).

Нереализованный пенальти: Б. Сориано 40 (вратарь).

"Малага": Камени, Велигтон, Торрес Гомес, Росалес, Льоренте, Камачо, Ресио (Кастро, 69), Хони, Пабло Форнальс (Аньор, 46), Шарлес, Рамирес (Кеко, 46).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б. Сориано, Р. Сориано (Н`Диай, 85), Тригерос, Самуэль Кастильехо (Черышев, 75), Сансоне, Борре (Хонатан дос Сантос, 65).

Предупреждения: Велигтон, 39. Хауме, 47. Ресио, 66.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).