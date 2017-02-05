"Вильярреал" с Черышевым сыграл вничью с "Севильей"

"Севилья" и "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

Во встрече принял участие российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек "Вильярреала" из-за травмы не играл с 30 ноября 2016 года.

В этом сезоне Черышев провел 9 матчей в чемпионате Испании и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании

Ла Лига

21-й тур

"Севилья" - "Вильярреал" - 0:0

Нереализованный пенальти: Насри, 49 (вратарь).

"Севилья": Рико, Рами, Меркадо, Мариану (Сарабия, 62), Лангле, Насри, Н`Зонзи, Витоло, Йоветич (Вьетто, 71), Бен Еддер, Васкес (Иборра, 76).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Рукавина, 89), Самуэль Кастильехо (Черышев, 66), Эрнандес, Адриан (Бакамбу, 71).

Предупреждения: Насри, 25. Сориано, 28. Меркадо, 44. Марио Гаспар, 50.

Судья: Ундиано Мальенко.

5 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".