16:03 | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" с Черышевым сыграл вничью с "Севильей"

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"Севилья" и "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 0:0.

Во встрече принял участие российский полузащитник Денис Черышев. Хавбек "Вильярреала" из-за травмы не играл с 30 ноября 2016 года. 

В этом сезоне Черышев провел 9 матчей в чемпионате Испании и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании

Ла Лига

21-й тур 

"Севилья" - "Вильярреал" - 0:0 

Нереализованный пенальти: Насри, 49 (вратарь).

"Севилья": Рико, Рами, Меркадо, Мариану (Сарабия, 62), Лангле, Насри, Н`Зонзи, Витоло, Йоветич (Вьетто, 71), Бен Еддер, Васкес (Иборра, 76).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Рукавина, 89), Самуэль Кастильехо (Черышев, 66), Эрнандес, Адриан (Бакамбу, 71).

Предупреждения: Насри, 25. Сориано, 28. Меркадо, 44. Марио Гаспар, 50. 

Судья: Ундиано Мальенко.

5 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

В этом сезоне Черышев провел 9 матчей в чемпионате Испании, 4 - в Лиге Европы и ещё один в Кубке Испании. Результативными действиями не отметился ни в одном из них.

17:13

Бармалей3000

Даже про Черышева и сказать нечего вечно лечится, лучше бы сидел в Реале!!!

16:52

oleg.bob

Севилья дала задний ход...

16:29

shpasic

Насри как увидел, что Черышев на скамейке - так и промазал с точки!

16:29

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