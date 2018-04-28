"Вильярреал" с Черышевым разгромил "Сельту"

"Вильярреал" на своем поле разгромил "Сельту" со счетом 4:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании. Хет-трик в составе победителей оформил Карлос Бакка. Российский вингер хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.



"Вильярреал" занимает шестое место в турнирной таблице с 54 очками. "Сельта" (45) располагается на 11-й позиции.

Чемпионат Испании

35-й тур

"Вильярреал" - "Сельта" - 4:1 (3:1)

Голы: Бакка, 13 (1:0). Систо, 34 (1:1). Бакка, 35 (2:1). Бакка, 38 (3:1). Самуэль Кастильехо, 90+3 (4:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Р.Эрнандес, Бакка (Энес Унал, 78), Черышев (Сансоне, 86), Самуэль Кастильехо, Раба (Пабло Форнальс, 60).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо (П.Эрнандес, 74), Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (Эмре Мор, 82), Систо, Мендес (Бойе, 68), М.Гомес.

Предупреждения: Тригерос, 56. Самуэль Кастильехо, 65.

Судья: Альберола Рохас.