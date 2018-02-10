"Вильярреал" с Черышевым проиграл "Алавесу"

"Вильярреал" дома проиграл "Алавесу" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе гостей голами отметились Родригу Эли и Ибаи Гомес, у хозяев единственный мяч на счету Карлоса Бакки.

Отметим, что на 66-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев. Он вступил в игру, заменив Пабло Форнальса.

После 23 туров "Вильярреал" продолжает располагаться на пятом месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 37 очков. "Алавес", несмотря на победу, также не смог поправить положение. Гости занимают 16-ю строчку, набрав 25 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

23-й тур

"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (0:1)

Голы: Эли, 39 (0:1). Гомес, 71 (0:2). Бакка, 77 (1:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго (Раба, 83), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 66), Бакка, Мартинес (Энес Унал, 58), Самуэль Кастильехо.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Торрес, Перес (Ибаи Гомес, 69), Гвидетти (Собрино, 74), Эль-Хаддади (Марипан, 80), Педраса.

Предупреждения: Бакка, 18. Лагуардия, 29. Дуарте, 54. Самуэль Кастильехо, 63. Гвидетти, 64. Хауме, 70. Пачеко, 85. Раба, 90+3.

Судья: Трухильо Суарес.

10 февраля. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.