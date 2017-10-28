"Вильярреал" с Черышевым отобрал очки у "Атлетико"

"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетико" в матче 10-го тура чемпионата Испании. Мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения (5 побед и 5 ничьих). "Вильярреал" идет пятым.

В составе "Вильярреала" на 76-й минуте появился российский полузащитник Денис Черышев.

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10-й тур

"Атлетико" - "Вильярреал" - 1:1 (0:0)

Голы: Корреа, 61 (1:0). Бакка, 81 (1:1).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Сауль, Партей, Гамейро (Вьетто, 75), Гризманн, Корреа.

"Вильярреал": Барбоса, Хауме (Рукавина, 69), Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Сориано (Самуэль Кастильехо, 60), Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 76), Эрнандес, Бакамбу, Бакка.

Предупреждения: Тригерос, 25. Бакамбу, 55. Бакка, 79. Альваро Гонсалес, 85.

Судья: Ундиано Мальенко.