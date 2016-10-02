21:32 | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" с Черышевым не смог обыграть "Эспаньол"

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"Эспаньол" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании - 0:0. На 69-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев

В другом поединке тура "Малага" одержала победу над "Атлетиком", несмотря на пропущенный уже на третьей минуте гол.

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:0 

"Малага" - "Атлетик" - 2:1 (0:1)

Голы: Адурис, 3 (0:1). Рамирес, 82 (1:1). Дуда, 83 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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