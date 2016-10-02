"Вильярреал" с Черышевым не смог обыграть "Эспаньол"

"Эспаньол" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании - 0:0. На 69-й минуте на поле появился полузащитник сборной России Денис Черышев.

В другом поединке тура "Малага" одержала победу над "Атлетиком", несмотря на пропущенный уже на третьей минуте гол.

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:0

"Малага" - "Атлетик" - 2:1 (0:1)

Голы: Адурис, 3 (0:1). Рамирес, 82 (1:1). Дуда, 83 (2:1).