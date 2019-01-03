"Вильярреал" - "Реал": видеотрансляция матча - в 23.30

В матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу в четверг, 3 января, "Вильярреал" принимает "Реал".

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей