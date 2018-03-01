"Вильярреал" проиграл "Эйбару", Черышев провел на поле 73 минуты

"Эйбар" в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Вильярреал" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Кике.
Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вышел на эту игру в основе. Россиянин провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Пабло Форнальса.
Чемпионат Испании
26-й тур
"Эйбар" - "Вильярреал" - 1:0 (1:0)
Гол: Кике, 16 (1:0).
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Арбилья, Капа (Пенья, 62), Хункa, Педро Леон (Инуи, 87), Дани Гарсия, Эскаланте, Орельяна, Кике, Шарлес (Хоан Хордан, 67).
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго (Тригерос, 63), Эрнандес, Черышев (Пабло Форнальс, 73), Мартинес, Энес Унал (Бакка, 55), Раба.
Предупреждения: Альваро Гонсалес, 27. Арбилья, 51. Марио Гаспар, 72. Хункa, 73. Дмитрович, 81. Орельяна, 90+1.
Судья: Мелеро Лопес.
28 февраля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.
elizacomarova
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
03:31
pirogokolja
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:24