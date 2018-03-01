"Вильярреал" проиграл "Эйбару", Черышев провел на поле 73 минуты

"Эйбар" в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Вильярреал" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Кике.

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вышел на эту игру в основе. Россиянин провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Пабло Форнальса.

Чемпионат Испании

26-й тур

"Эйбар" - "Вильярреал" - 1:0 (1:0)

Гол: Кике, 16 (1:0).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Арбилья, Капа (Пенья, 62), Хункa, Педро Леон (Инуи, 87), Дани Гарсия, Эскаланте, Орельяна, Кике, Шарлес (Хоан Хордан, 67).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго (Тригерос, 63), Эрнандес, Черышев (Пабло Форнальс, 73), Мартинес, Энес Унал (Бакка, 55), Раба.

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 27. Арбилья, 51. Марио Гаспар, 72. Хункa, 73. Дмитрович, 81. Орельяна, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес.

28 февраля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.