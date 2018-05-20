"Вильярреал" продлил контракт с Кальехой

"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером команды Хавьером Кальехой. Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 40-летним специалистом рассчитано еще на один сезон.
Кальеха начал работу в "Вильярреале" в сентябре 2017 года, сменив на этом посту Франа Эскрибу. До этого специалист являлся главным тренером юношеской и второй команд клуба.
Последний матч сезона чемпионата Испании "Вильярреал" с полузащитником сборной России Денисом Черышевым в составе сыграл вничью с "Реалом" (2:2). Клуб завершил первенство страны на пятом месте турнирной таблицы, набрав 61 очко. "Барселона" (90) стала чемпионом лиги досрочно.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/