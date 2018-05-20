"Вильярреал" продлил контракт с Кальехой

"Вильярреал" продлил контракт с главным тренером команды Хавьером Кальехой. Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с 40-летним специалистом рассчитано еще на один сезон.

Кальеха начал работу в "Вильярреале" в сентябре 2017 года, сменив на этом посту Франа Эскрибу. До этого специалист являлся главным тренером юношеской и второй команд клуба.

Последний матч сезона чемпионата Испании "Вильярреал" с полузащитником сборной России Денисом Черышевым в составе сыграл вничью с "Реалом" (2:2). Клуб завершил первенство страны на пятом месте турнирной таблицы, набрав 61 очко. "Барселона"​ (90) стала чемпионом лиги досрочно.

"Реал" упустил победу над "Вильярреалом", сын Зидана пропустил два мяча //

"Вильярреал" может приобрести защитника "Депортиво" Сиднея