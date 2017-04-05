"Вильярреал" переиграл на выезде "Бетис"

"Вильярреал" взял верх над "Бетисом" в выездном матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий гостей Лопес Альварес Адриан.

Чемпионат Испании

Ла лига

30-й тур

"Бетис" – "Вильярреал" – 0:1 (0:0)

Гол: Адриан, 47.

"Бетис": Адан, Пиччини (Хоакин, 54), Пеццела, Дурмиси, Тошка (Алегрия, 78), Бруно Гонсалес, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Р.Сориано (Б.Сориано, 68), Хонатан дос Сантос, Самуэль Кастильехо, Эрнандес, Адриан (Хауме, 85), Сансоне (Бакамбу, 64).

Предупреждения: Брашанац, 39. Виктор Руис, 66. Хонатан дос Сантос, 70. Дурмиси, 73.

Судья: Хиль Мансано.

4 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".