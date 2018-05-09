22:36 | Футбол — Испания

"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для "Барселоны". Фото


"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны" перед началом перенесенного матча 34-го тура чемпионата Испании. 6 мая футболисты "Реала" (2:2) не стали выставлять подобный коридор игрокам сине-гранатовых в рамках встречи 36-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что в честь Дня матери в Испании футболисты "Барселоны" вышли на матч с "Вильярреалом" в футболках с фамилиями своих матерей.

Барселона - Вильярреал

 

 

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