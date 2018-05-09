"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для "Барселоны". Фото

"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны" перед началом перенесенного матча 34-го тура чемпионата Испании. 6 мая футболисты "Реала" (2:2) не стали выставлять подобный коридор игрокам сине-гранатовых в рамках встречи 36-го тура чемпионата Испании.
Отметим, что в честь Дня матери в Испании футболисты "Барселоны" вышли на матч с "Вильярреалом" в футболках с фамилиями своих матерей.
Villarreal give Barcelona 'belated' guard of honour #LaLigahttps://t.co/CmLbiNdmZK pic.twitter.com/0tRNZImr8O– AS English (@English_AS) 9 мая 2018 г.