"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для "Барселоны". Фото

"Вильярреал" организовал чемпионский коридор для игроков "Барселоны" перед началом перенесенного матча 34-го тура чемпионата Испании. 6 мая футболисты "Реала" (2:2) не стали выставлять подобный коридор игрокам сине-гранатовых в рамках встречи 36-го тура чемпионата Испании.



Отметим, что в честь Дня матери в Испании футболисты "Барселоны" вышли на матч с "Вильярреалом" в футболках с фамилиями своих матерей.