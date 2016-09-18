"Вильярреал" обыграл "Реал Сосьедад", Черышев отыграл 20 минут

В игре 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" дома переиграл "Реал Сосьедад" – 2:1. Российский полузащитник хозяев поля Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте, заменив нападающего Алешандре Пату.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" – 2:1 (2:1)

Голы: Сансоне, 22 (1:0). Сансоне, 25 (2:0). Берчиче, 35 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пату, 16 (мимо)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано (Н`Диай, 82), Тригерос, Самуэль Кастильехо (Хонатан дос Сантос, 63), Пату (Черышев, 70), Сансоне.

"Реал Сосьедад": Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче (Бергара, 87), Мартинес, Сальдуа, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль (Конча, 82), Вела, Хуанми (Хаби Прието, 67), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Виктор Руис, 13. Рульи, 15. Микель Гонсалес, 28. Сальдуа, 45. Б.Сориано, 80. Сурутуса, 85.

Удаление: Сальдуа (Реал Сосьедад), 90+2.

Судья: Клос Гомес.

18 сентября. Вильярреал. Стадион "El Madrigal".