"Вильярреал" обыграл "Малагу", Черышев вышел на поле во втором тайме

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Малага" завершился победой хозяев поля – 2:0. На 57-й минуте встречи на поле вышел полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев, заменивший Роберто Сориано.

В параллельной игре "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Эйбара" – 3:1. Напомним, что клуб из Сан-Себастьяна является соперниками "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Испании

Ла лига

11-й тур

"Вильярреал" - "Малага" - 2:0 (0:0)

Голы: Сансоне, 68 (1:0). Сансоне, 76 (2:0).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Сориано (Черышев, 57), Пабло Форнальс, Р.Эрнандес, Чука (Сансоне, 64), Бакамбу, Бакка (Раба, 82).

"Малага": Роберто, Байс, Росалес, Хуан Карлос, Л.Эрнандес, Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Хони, 75), Ресио, Аньор (Эн-Несири, 69), Кеко (Борха Бастон, 80), Пеньяранда.

Предупреждения: Чори Кастро, 32. Пеньяранда, 38. Чука, 45+1. Адриан Гонсалес, 60. Хауме, 81. Ресио, 83.

Судья: Эстрада Фернандес.

5 ноября. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.

"Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 3:1 (2:0)

Голы: Виллиан Жозе, 12 (1:0). Янузай, 28 (2:0). Ойярсабаль, 46 (3:0). Хоан Хордан, 72 (3:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Мартинес, Льоренте, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Вела, 73), Виллиан Жозе, Ойярсабаль (Каналес, 86).

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан (Бебе, 57), Хосе Анхель, Гальвес, Арбилья, Капа, Инуи, Хоан Хордан (Шарлес, 85), Ривера, Кике (Саррьеги, 60), Серхио Энрич.

Предупреждения: Ломбан, 23. Арбилья, 68. Саррьеги, 81.

Судья: Трухильо Суарес.

5 ноября. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.

Турнирная таблица чемпионата Испании