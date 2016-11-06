"Вильярреал" обыграл "Бетис", Черышев вышел на замену

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл "Бетис" со счетом 2:0. Во втором тайме в составе хозяев на поле появился российский полузащитник Денис Черышев.

Чемпионат Испании

Примера

11-й тур

"Вильярреал" – "Бетис" – 2:0 (1:0)

Голы: Тригерос, 22 (1:0). Р. Сориано, 53 (2:0).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б. Сориано, Р. Сориано (Черышев, 74), Тригерос, Самуэль Кастильехо (Эрнандес, 79), Бакамбу (Хонатан дос Сантос, 66), Сансоне.

"Бетис": Адан, Пиччини, Алекс Мартинес, Манди, Пеццела, Хоакин (Алегрия, 56), Мартен, Сехудо, Гутьеррес (Науэль Лейва, 57), Петрос, Санабрия (Рубен Кастро, 57).

Предупреждения: Сехудо, 72. Мартен, 79.

Судья: Виканди Гарридо (Испания).