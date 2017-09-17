"Вильярреал" на выезде разгромил "Алавес"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на выезде крупно обыграл "Алавес" – 3:0. Российский хавбек гостей Денис Черышев вышел на поле на 89-й минуте.

Чемпионат Испании

Ла лига

4-й тур

"Алавес" – "Вильярреал" – 0:3 (0:1)

Голы: Бакамбу, 32 (0:1). Бакка, 52 (0:2). Бакамбу, 62 (0:3).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Карлос Вигарай, Томас Пина, Вакасо (Ромеро, 57), Медран, Кркич (Собрино, 63), Ибаи Гомес (Гарсия, 84), Эль-Хаддади, Педраса.

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Хауме (Марио Гаспар, 75), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Энес Юнал, 79), Бакка (Черышев, 89), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Эрнандес, 45. Виктор Руис, 67. Собрино, 80. Педраса, 90.

Судья: Хайме Латре (Испания).

17 сентября. Витория. Стадион "Mendizorroza".